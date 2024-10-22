「東京六大学野球、早大２−０明大」（２１日、神宮球場）３回戦１試合が行われ、早大が明大を下し２勝１分けで勝ち点４を獲得。優勝へ王手をかけた。敗れた明大は、２４日のドラフト会議で１位指名が決定的な宗山塁内野手（４年・広陵）がマルチ安打を放ちリーグ戦通算１１６安打目をマーク。早大・鳥谷敬（元阪神）の１１５安打を抜き、歴代８位タイに浮上した。明大が法大戦で２連勝して勝ち点を取った上で、早大が慶大に２