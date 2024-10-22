■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6085) アーキテクツ 東証グロース (3635) コーテクＨＤ 東証プライム (4889) レナ 東証グロース (241A) ＲＯＸＸ 東証グロース (4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (262A) インターメス 東証プライム (7599) ＩＤＯ