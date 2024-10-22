◇セCSファイナルステージ第6戦巨人2−3DeNA（2024年10月21日東京D）今季中に国内FA権を取得した巨人・大城卓は、権利の行使について熟考する構えを示した。「まだ終わったばかりなので、という感じです。最後、勝ちきりたかった」。今季は96試合と出場機会を減らし、打率.254でプロワーストの3本塁打だった。また、同じく今季国内FA権を取得した救援左腕の高梨は、球団との話し合いに向け「（巨人に）大変、愛着があ