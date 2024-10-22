【ニューヨーク時事】週明け２１日のニューヨーク株式相場は、史上最高値を連日更新した反動から利益確定の売りが膨らみ、４営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比３４４．３１ドル安の４万２９３１．６０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５０．４６ポイント高の１万８５４０．０１で引けた。金融大手の好決算などを受けて先週は３日連続で最高値を更新。この日は高値警