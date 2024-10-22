最先端3ナノ半導体を製造するTSMCのFab 18。2025年後半には2ナノ量産を計画する（写真：TSMC）AI半導体ブームはバブルに終わるのか、ピークはいつなのか--。半導体の受託製造企業（ファウンドリー）で世界最大の台湾TSMCは10月17日、2024年1〜9月期の決算を発表した。売上高は前年同期比31.9％増の2兆0258億台湾ドル（約9兆4604億円）、営業利益は同35.6％増の8963億台湾ドル（約4兆1857億円）と、まさに絶好調だった。半導体不足