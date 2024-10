SEVENTEENの最新アルバム『SPILL THE FEELS』が、初週売上41.0万枚を記録し、22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」初登場1位を獲得。初週売上41.0万枚は自身の前作『SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」』の初週売上33.3万枚を超えて海外アーティスト今年度最高初週売上を記録【※1】している。【動画】CARATへの愛も表現!SEVENTEEN「LOVE, MONEY, FAME」ティザーまた、前作に続き、9作連続、通算13作目の