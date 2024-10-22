22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比70円安の3万8950円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8954.6円に対しては4.6円安。出来高は7794枚となっている。 TOPIX先物期近は2676ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.91ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3895