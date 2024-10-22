NY株式21日（NY時間11:01）（日本時間00:01） ダウ平均43044.87（-231.04-0.53%） ナスダック18443.14（-46.41-0.25%） CME日経平均先物39030（大証終比：+10+0.03%） 欧州株式21日GMT15:01 英FT100 8337.77（-20.48-0.25%） 独DAX 19499.27（-158.10-0.80%） 仏CAC40 7545.53（-67.52-0.89%） 米国債利回り 2年債 4.025（+0.077） 10年債4.160（+0.077） 30年債4.462
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ルパンED 歌手の木村昇さん死去
- 2. 顔変わりすぎ 観月ありさにX驚愕
- 3. メイドが小便で調理 全員肝疾患
- 4. 保育士から性加害 寝言でやめて
- 5. 「うつ病の人がとる行動」とは?
- 6. 祖父「家族に危害出た方がマシ」
- 7. 倉田氏 亡き夫の遺産総額明かす
- 8. 入居の75歳母が絶望…施設の惨状
- 9. ドンファン 覚醒剤めぐり新証言
- 10. フワちゃん 加納や森本と亀裂?
- 1. ドンファン 覚醒剤めぐり新証言
- 2. 県警本部長が袴田さんに直接謝罪
- 3. 17人逮捕 ガルバのおねだり営業
- 4. 気圧が急降下 23日は頭痛に注意
- 5. 10代にわいせつ誘拐疑い 女逮捕
- 6. 寒さでせきの症状訴える人が急増
- 7. あるべき物が無く…5歳女児転落
- 8. 学会も緊急声明 国産ワクが波紋
- 9. 500円玉ではなく500ウォン相次ぐ
- 10. 紀子さま 愛子天皇待望論に衝撃?
- 1. 榊被告 法廷で異常な性嗜好判明
- 2. 海に散骨望んだ父 真意に息子涙
- 3. 亡き父の遺品 USBの中身に絶句
- 4. 「最強の世襲候補」が落選危機
- 5. 飛田新地 大阪万博で消えるのか
- 6. 元兵庫県知事の演説に女性殺到も
- 7. 進次郎氏炎上 移動中の弁当動画
- 8. 参政・神谷代表が救急搬送【２４衆院選…
- 9. 「AV新法」で苦しむセクシー女優
- 10. 雅子さまのストール 値段に驚き
- 1. メイドが小便で調理 全員肝疾患
- 2. 57歳女優 モザイク処理され嘆き
- 3. トルコの「指導者」米国で死亡
- 4. ミャンマーの中国総領事館で爆発
- 5. 中国外相 石破政権を「評価」
- 6. マスク氏 毎日1人100万ドル配布
- 7. 大統領夫人問題「検察は死んだ」
- 8. 韓国の名物MC 10kg痩せ驚きの姿
- 9. 犬が進化の「新時代」に突入か
- 10. 「離婚バラエティ」韓国で増加
- 1. 入居の75歳母が絶望…施設の惨状
- 2. 寝つき悪い人がする意外なNG習慣
- 3. X ブロック機能変更も規約抵触か
- 4. コーエーテクモ 大幅な上方修正
- 5. 旨いのに安すぎ 日本食に苦言
- 6. 海外ファン虜 日本の異色アニメ
- 7. 森永卓郎氏「令和恐慌は必至」
- 8. 中古車大手2社に立ち入り検査
- 9. 前澤氏が「お金配り」施策に一言
- 10. 「配属ガチャ」問題 各社が対策
- 1. Wi-Fiと無線LANは違うの？ 製品名やサ…
- 2. iPhone16 カメラボタン開発背景
- 3. Ryzen 7 5700XとRyzen 5 5500/5600を試…
- 4. Win10の裏技 GodModeの使い方
- 5. ビジネスで成功したい人に、これまでの…
- 6. 犬猫グッズがAmazonで最大49%OFF
- 7. 楽天モバイルの全契約数が800万回線を…
- 8. あなたにとってロボットとは何ですか？…
- 9. ついにきますか…8TBのSDカードが！
- 10. NVIDIA CEOジェンスン・フアン氏とソフ…
- 1. DeNA勝利も日テレ中継にSNS憤り
- 2. 真鍋氏の報道「通報内容を確認」
- 3. 阿部監督「選手を批判しないで」
- 4. 大谷泣ける 一瞬の気遣いに感動
- 5. ド軍優勝 大谷妻&デコピンが祝杯
- 6. 菅野 プロ12年間で日本一なし
- 7. 井上尚弥 カシメロ戦は100%ない
- 8. DeNAが日本Sへ 巨人が下剋上許す
- 9. G岡本を2度敬遠 大ブーイング
- 10. フジ WS全試合を緊急生中継へ
- 1. ルパンED 歌手の木村昇さん死去
- 2. 顔変わりすぎ 観月ありさにX驚愕
- 3. 倉田氏 亡き夫の遺産総額明かす
- 4. フワちゃん 加納や森本と亀裂?
- 5. 声キツい 旅サラダ勝俣に辛辣声
- 6. 夫死去 倉田氏が涙で後悔を語る
- 7. ローランド ヒロミへの不満告白
- 8. 地上波で刺青は…手越に困惑の声
- 9. ピーコさん 施設入居前の騒動
- 10. 僕もジャニー氏から性被害 告白
- 1. 元「コロナ警察」専業主婦に異変
- 2. 2歳児大泣き 無愛想な店員神対応
- 3. 夫が元妻と不倫 略奪婚の末路
- 4. 「一目惚れされやすい人」の特徴
- 5. これ…妊娠した妻が硬直した食卓
- 6. 「母親失格」難しい思春期女子
- 7. 参観日で息子が爆睡 病気だった
- 8. 物欲ない娘の懇願 現代っ子感覚
- 9. 夫が不倫も ロミオメールにあ然
- 10. 40代は逆効果 いらない美容法