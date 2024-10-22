NY株式21日（NY時間11:01）（日本時間00:01） ダウ平均43044.87（-231.04-0.53%） ナスダック18443.14（-46.41-0.25%） CME日経平均先物39030（大証終比：+10+0.03%） 欧州株式21日GMT15:01 英FT100 8337.77（-20.48-0.25%） 独DAX 19499.27（-158.10-0.80%） 仏CAC40 7545.53（-67.52-0.89%） 米国債利回り 2年債 4.025（+0.077） 10年債4.160（+0.077） 30年債4.462