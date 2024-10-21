21日午後11時11分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝沖で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道のえりも町、十勝池田町、豊頃町、浦幌町、広尾町、釧路市、釧路町、それに厚岸町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道え