10月17日に逝去された西田敏行さんを偲んで、主演作『おらが春～小林一茶～』、映画『敦煌』、映画『植村直己物語』の3作品がNHK BSで放送される。 参考：【追悼】西田敏行さんは“人間の複雑さ”を表現し続けたあまりに大きな存在感の喪失 『おらが春～小林一茶～』は、2002年1月に放送された小林一茶を描いた物語。15歳で故郷・北信濃から江戸へ奉公に出された小林一茶（本名・弥太郎／西田敏行