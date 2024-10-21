道は2024年10月21日、厚真町の養鶏場で死んだニワトリから検出された、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置が、予定より1日早い20日に完了したことを発表しました。養鶏場で行われた殺処分は18日朝に終わり、飼育していた食肉用のニワトリ約2万羽が処分されています。道によりますと、防疫措置の完了後も、養鶏場の消毒を1週間に1回行う予定で、11月11日に制限区域を含めた防疫措置を完了する予定だということです。北海道農政部