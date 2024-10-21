米１０年債利回りは４．１２６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:30）（%） 米2年債 3.979（+0.030） 米10年債4.126（+0.043） 米30年債4.438（+0.045） ドイツ2.260（+0.077） 英国4.111（+0.055） カナダ3.168（+0.041） 豪州4.273（-0.035） 日本0.954（-0.013） ※米債以外は10年物