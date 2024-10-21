21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比40円高の3万9060円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8954.6円に対しては105.40円高。出来高は3221枚となっている。 TOPIX先物期近は2686ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.09ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物