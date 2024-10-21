◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第３日▽早大２−０明大（２１日・神宮）ともに勝ち点３で並ぶ早大と明大の頂上決戦は、早大が２−０で勝利。２勝１分けで勝ち点４とし、２季連続４８度目の優勝に王手をかけた。第８週の明法戦で明大が１敗するか、第９週の早慶戦で早大が１勝すれば、早大の連覇が決まる。＊＊＊打っては１点リードの４回先頭、中前安打で追加点の起点となり、守りでは好リードで明大打線に得点を許