櫻坂46が21日放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)に出演。10月23日発売の10thシングル「I want tomorrow to come」をフルサイズでパフォーマンスした。【写真】「I want tomorrow to come」をフルサイズでパフォーマンスした櫻坂46藤吉夏鈴は金髪に番組には表題曲メンバー14人がそろって登場。今作で初選抜入りしたものの、腰痛のため、今月8日、9日に行われた「三期生ライブ」には楽曲を制限しての出演だった向井純葉