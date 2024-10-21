衆議院選挙は27日の投開票まで1週間を切り、12日間の選挙戦は後半に突入しました。鹿児島県内4つの選挙区には12人が立候補しています。 鹿児島1区は、参政党新人の昇拓真さん、自民党前職の宮路拓馬さん、立憲民主党比例九州前職の川内博史の3人。 2区は、参政党新人の矢竹ゆかりさん、共産党新人の松崎真琴さん、無所属前職の三反園訓さん、日本維新の会新人の辻健太郎さん、自民党比例九州前職の保岡宏武さんの5人。 3区は、