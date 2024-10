ILLITが10月21日、韓国・ソウルで2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』発売記念メディアショーケースを開催した。 (関連:【画像】ガーリーな衣装で新曲を届けたILLIT) 白と黒を基調とした、ゴシックさも金揃えたガーリーな衣装に身を包んで舞台上に姿を現したメンバー5人。まずは2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』より、タイトル曲「Cherish (My Love)」をパフォーマンス