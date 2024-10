11人組グローバルボーイズグループ・JO1(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)が21日、『JO1“WHERE DO WE GO”PREMIUM SHOWCASE「Where you wanna go」』を開催。豆原がストイックすぎる意気込みを語った。【ライブ写真】大平祥生をバックハグする與那城奨と見守る木全翔也アンコールでの歌唱前、豆原は「きょうは1日お疲れさまでした」と凛とし