½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò(49)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É¨¾å¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÆü¹ØÆþ¤·¤¿¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤­¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤·¤ÆµÈÀ¥¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÅý°ì¤µ¤ì¤¿½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¡¢É¨¾å¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ¨¾å¤ò½Ð¤¹Ç¯Îð¤Ç¤ÏÍ­¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢50ºÐÁ°¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à°ìËç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÐ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È