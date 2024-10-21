¤½¤ÎÀÎ¡¢ÇÏ¼¯¤ÎÈÖÉÕ¤±¤Æ¤§¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£À¾¤ÎÂç´Ø¤Ï¡Ö¾ßÌý¤ò»°¾£°û¤ó¤ÀÅÛ¡×¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÇÏ¼¯¤À¡£¤³¤¤¤Ä¤òÀ¾¤ØÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÈÅì¤ÎÂç´Ø¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°Õ³°¤ä°Õ³°¡ÖÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¡£¤Ê¤¼¡ÖÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¡×¤¬ÇÏ¼¯¤«¤Ã¤Æ¤§¤È¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ëµû¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«È½¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê½ê¤Ë¥Î¥¦¥Î¥¦¤È»å¤ò¿â¤ì¤Æ¤ëÅÛ¤ÎÎ»¸«¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÇÏ¼¯¤À¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡ÖÇÏ¼¯¤Î¿Æ¶Ì¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÇÏ¼¯¤ÊÅÛ¤ò¸«