欧州株独仏株マイナス圏推移、英株も上昇鈍る高値圏で調整の動き 東京時間18:32現在 英ＦＴＳＥ100 8365.07（+6.82+0.08%） 独ＤＡＸ19542.85（-114.52-0.58%） 仏ＣＡＣ40 7585.96（-27.09-0.36%） スイスＳＭＩ 12317.98（-8.78-0.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:32現在 ダウ平均先物DEC 24月限43532.00（+14.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物D