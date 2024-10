(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)が21日、HYBE LABELS 公式YouTubeチャンネルに2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’タイトル曲「Cherish (My Love)」のMVを公開した。【動画】公開されたILLIT ‘Cherish (My Love)’ Official MVMVは「親知らずクラブ」に集まった5人の少女のストーリー。少女たちにとって親知らずは“誰かを愛する心”そのもの。彼女たちはMVを通して、自分の