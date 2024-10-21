▽１０区（４人）鈴木庸介４８☆元ＮＨＫ記者立前（１）鈴木隼人４７☆元外務政務官自前（３）推（公）永野裕子５２☆元豊島区議維新安田伸５３自営業参新▽１１区（５人）下村博文７０元文科相無前（９）伊波政昇７２元特許庁職員共新阿久津幸彦６８☆元首相補佐官立元（４）大豆生田実５８☆元足利市長維新斎藤孝幸５８会社役員無新▽１２