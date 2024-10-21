▽１区（９人）新藤伸夫７５政治団体代表諸新音喜多駿４１☆党政調会長維新山田美樹５０元環境副大臣自前（４）推（公）新垣宏８０元会社役員無新中野顕６０党都委員共新海江田万里７５☆元衆院副議長立前（８）桜井祥子４０会社役員参新佐藤沙織里３５公認会計士無新高木寛史４０アルバイトみ新▽２区（５人）細野真理４３党都
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