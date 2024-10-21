KinKi Kids堂本剛（45）のソロプロジェクト「.ENDRECHERI.」が、12月1日開催の「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』 皆でチャリティ！異業種エンターテイナー団結！武道館降臨！」（東京・日本武道館）に出演する。【動画】堂本剛、憧れたアルバイトは「ピザ屋さん」同級生役・おいでやす小田は同世代 「Act Against AIDS『THE VARIETY』」の流れをくむチャリティープロジェクトで、1993年に俳優の岸谷五朗（60）の呼