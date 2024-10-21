メ～テレ（名古屋テレビ） せきの症状を訴える人が増えているようです。その原因は、急激な気温の変化です。 「急に冷え込んでびっくりしています」(京都から高山に来た観光客) 寒冷前線が通過した影響で、東海地方は20日、この秋一番の冷え込みとなり、岐阜県高山市の最低気温は6.7℃となりました。 市内にある陣屋前に並ぶ朝市では、リンゴやキノコなどの秋の味覚が並んでいました。 店の人も観光客も温かい格好