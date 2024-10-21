¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê21Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¿·µå?¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥«¥Ã¥È?¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯ÏÈ¤òÁÀ¤¦¡£¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê´¶³Ð¤ò»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»î¤»¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô12¿Í¤ËÅê¤¸¡¢°ÂÂÇÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¡¢»°¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤ÏºûÀîµÈ¹¯¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£2