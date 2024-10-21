質感トリックで、クリッと丸い2.5次元アイに仕上げてくれると人気のKATEの「ポッピングシルエットシャドウ」から、数量限定の限定色が登場しました。そこで今回は、この質感トリックシャドウ限定色“火照りカラー”を使用した大人世代に似合う「簡単アイメイクレシピ」を紹介します。🌼欲張りアイメイクを叶える。【KATE】2024秋「最新アイメイクアイテム」３種レビュー質感の差で目元に立体感！質感トリックシャドウの限定