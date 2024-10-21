2024 JERA クライマックスシリーズ セ「巨人−DeNA」＜10月21日東京ドーム第6戦＞試合開始 18：00先攻：DeNA後攻：巨人◆ 読売ジャイアンツ（左）長野（遊）門脇（右）丸（一）岡本和（中）ヘルナンデス（三）坂本（二）中山（捕）岸田（投）戸郷◆ 横浜DeNAベイスターズ（中）桑原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（捕）戸柱（右）梶原（遊）森敬（投）ケイ