アメリカの民間企業Vastは2024年10月14日に商用宇宙ステーション「Haven-2」を発表しました。Haven-2はVastが国際宇宙ステーション（ISS）の後継と位置付ける宇宙ステーションで、同社は2028年の運用開始を目指しています。最初のモジュールは2028年打ち上げ予定完成予定は2032年Haven-2は商用宇宙ステーション開発に関するアメリカ航空宇宙局（NASA）の「Commercial Low Earth Orbit Destinations（CLD）」プログラムを念頭に設