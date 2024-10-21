福岡県警若松署は21日、北九州市若松区の一般住宅（戸建住宅）に20日午前10時ごろ、男が「給湯器のお得な情報があります」などと言って突然、訪問して対応を求める事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。