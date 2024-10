【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『SPILL THE FEELS』収録曲「Eyes on you」のMVを公開! SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』が、発売初週売上(集計期間10月14日~20日)316万611枚を達成した(10月21日、ハントチャートによる)。 これは2024年に発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動販売枚数(発売直後1週間のアルバム販売量)であり、発売1週間でトリプルミリオンセラーを