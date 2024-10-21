¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10¡Ý5¥á¥Ã¥Ä¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëËÜµò¤Ç¤Î¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤âÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ÇÆÀ