【モデルプレス=2024/10/21】KinKi Kids堂本剛のソロプロジェクト・.ENDRECHERI.(エンドリケリー)が、12月1日に日本武道館にて開催されるチャリティコンサート「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」に出演することが決定した。【写真】堂本剛が仲良しの人気女優◆.ENDRECHERI.「Act Against Anything」出演決定1993年に岸谷五朗の呼びかけにより、エイズ啓発を目的としたチャリティコンサートとして誕生した「Act A