今シーズン限りで名古屋グランパスを退団する主将GKランゲラックが、本拠地『豊田スタジアム』で実施されたセレモニーを振り返った。19日、神様さえも別れを惜しむような大粒の雨が降る中、『YOU ARE THE ONE 〜Mitch Langerak〜』と銘打たれた送別プロジェクトの一環として、主将GKランゲラックのセレモニーが行われた。ホーム最終戦となる第37節サガン鳥栖戦は『長良川競技場』で開催されるため、来日から7年間プレーした本