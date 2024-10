Metaが2024年10月18日に、テキストと音声の両方を入力可能で、感情表現を伴う音声出力も可能なAIモデル「Spirit LM」をリリースしました。SPIRIT-LM: Interleaved Spoken and Written Language Model(PDFファイル)https://arxiv.org/pdf/2402.05755Sharing new research, models, and datasets from Meta FAIRhttps://ai.meta.com/blog/fair-news-segment-anything-2-1-meta-spirit-lm-layer-skip-salsa-lingua/Spirit LM Interlea