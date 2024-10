SEVENTEENが、12thミニアルバムの収録曲「Eyes on you」のミュージックビデオを公開した。SEVENTEENは21日0時、公式SNSとHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」の1番トラック「Eyes on you」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでは、それぞれの日常を生きていくメンバーたちの姿が一編の青春映画のような映像で表現された。皆が携帯電話だけを見ている地下鉄の中で読書を