秋元康氏が総合プロデュースする新ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」が、来年1月にデジタルシングルを配信しデビューする。伝統の「選抜制度（セレクションシステム）」導入も発表された。10月18日からは動画サービスLeminoでドキュメンタリー番組「Documentary of another IDOL3．0〜不合格者17名の再挑戦の物語〜」の配信がスタート。ニッカンスポーツ・コムでは、新星アイドルグループとして注目の集まる全メンバ