by Aaron Fulkersonスロバキアのセキュリティ企業・ESETのパートナー企業がハッキングを受け、PCのデータを消去するマルウェアであるワイパーに感染させることを目的としたフィッシングメールを、イスラエルの組織に送信していたことがわかりました。ハッカーの正体は不明ですが、親パレスチナ組織もしくはイランのハッカー集団と手口が似ていると、専門家は指摘しています。EIW - ESET Israel Wiper - used in active attacks tar