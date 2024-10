BE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画第2弾となる『BE:the ONE ‐MEANT TO BE‐』より、予告編とポスタービジュアルが解禁された。【動画】BE:FIRSTの「進化」を余すことなく記録!『BE:the ONE ‐MEANT TO BE‐』予告編本作は、BE:FIRSTがデビューしてからちょうど850日目を迎えた日に東京ドームで行われた「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream ‐ Masterplan”」の1日目を中心に、彼らの過去から当日までの時