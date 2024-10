11月15日に全国公開されるBE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』のポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考:BE:FIRSTのドキュメンタリー映画第2弾『BE:the ONE -MEANT TO BE-』11月15日公開決定 本作は、「BE:FIRST THE MOVIE」の第2弾となるBE:FIRSTのライブドキュメンタリー映画。映画でしか観られない『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Master