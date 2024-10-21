【ラ・リーガ第10節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)バルセロナ 5-1(前半3-0)セビージャ<得点者>[バ]ロベルト・レバンドフスキ2(24分、39分)、ペドリ(28分)、パブロ・トーレ2(82分、88分)[セ]S. Idumbo(87分)<警告>[バ]アンス・ファティ(74分)[セ]アドリア・ペドロサ(45分+4)、ジブリル・ソウ(85分)観衆:47,848人