日本経済新聞社 メディアビジネス ライフスタイルサイト「THE NIKKEI MAGAZINE」が主催する「SUITS OF THE YEAR 2024」より、二宮和也ら受賞者5名が発表された。【写真】プロフィギュアスケーターの高橋大輔ら、「SUITS OF THE YEAR 2024」受賞者ポストコロナ時代に輝きを放つ「いまのラグジュアリー」を探求し、今こそ実したい装いと生活スタイルをビジネスパーソンに提案する日本経済新聞社のライフスタイルサイト「THE NIKK