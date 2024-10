fhánaが、5thアルバム『The Look of Life』に収録されている「Spiral」のミュージックビデオを公開した。fhánaは、デビュー10周年を迎えた2023年、新事務所を立ち上げ、レーベルの移籍など新たな冒険の中でリリースしたEP『Beautiful Dreamer』を引っ提げた国内外でのライブツアーを開催するなど精力的に活動を続けてきた。11月20日(水)にリリースする5thアルバム『The Look of Life』の限定盤Type-Aに同梱されるエムカ