社会学者の古市憲寿氏が20日までに、インスタグラムで、腎盂（じんう）がんと診断され、左腎臓の全摘手術を受けたキャスター・小倉智昭氏（＝写真）の近況を伝えた。肺がんの山川豊、体調は万全ではなく「口の中がしょっぱくなって…」と副作用に苦悩古市氏は18日、「小倉智昭さんのおうちにお邪魔してきました」と報告。テレビ局のスタッフとともに小倉氏を囲む集合写真を投稿した。写真は「小倉さん自慢のシアタールーム」で撮影