グラビアアイドルアイドルとしても活動している浅川まりな（23）が芸能界を引退することを20日、自身のSNSなどで発表した。浅川は「【ご報告】私、浅川まりなは11月末で芸能活動を引退します」と発表。「そして、11/24(日)生誕祭ライブできゅーんず！を卒業致します」と、現在所属しているアイドルグループも卒業するとし「このような選択肢を選ぶ形になってごめんね」と謝罪の言葉を記した。また、文書の画像も投稿し「突