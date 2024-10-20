◇北海道高校駅伝（２０日、滝川市特設駅伝コース＝男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）女子は札幌山の手が１時間１１分２３秒で初出場Ｖの快挙を達成した。２区・石川蘭（３年）が区間賞で２番手から首位に浮上。３区のケニア人留学生ニヴァ・チェプテンゲニー（１年）も区間賞の快走で引き離し、最短３キロの４区ではバスケット部からの“助っ人”山下瑠花（２年）が区間３位と健闘してトップをがっち