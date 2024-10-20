Mrs. GREEN APPLEが、2024年1月12日にライブBlu-ray / DVDとして同時リリースした、『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を、10月19日と 20日にわたって一度限りのYouTubeプレミア公開を行うと、公開後の同時視聴者数が35万人以上という脅威的な数字を記録した。◆Mrs. GREEN APPLE 動画12月27日には、Blu-ray / DVD 『The White Lounge in CINEMA』が発売予定で、本作は映画本編のほか、リ