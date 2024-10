俳優の坂口健太郎(33)が20日、都内で行われたOCEANS Feel So Good Award「The BEST Wellbeings 2024」fes受賞者発表セレモニーに出席した。この記事の写真を見る男性向けライフスタイルメディア「OCEANS」が、「The BEST Wellbeings」をテーマに、今年一番いい顔をしていた人たちを選出。「SAEIKOPROSPEX特別賞」を受賞した坂口は、「うれしいです!とっても光栄な賞をいただけて、今まで自分がお芝居とか色んな仕事をやってき