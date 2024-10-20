枚方モール（大阪府枚方市）3階に9月6日、ハワイアンカフェレストラン「ソライロキッチン モアナ」がオープンした。 同店は、関西を中心に飲食店を展開するイコン（京都市下京区）による新業態。南国風の植物を飾る店内でハワイアングルメやスイーツなどを提供する。店舗面積は45.18坪、席数は66席。 営業時間は11時～22時。